Boli Bolingoli est de retour en Belgique : "Malines peut jouer les Play-offs 1"

L'arrière gauche s'est exprimé sur son retour au pays après ses expériences contrastées à l'étranger.

Cet été, après la fin de son prêt à Ufa - stoppé prématurément suite au conflit en Ukraine - Boli Bolingoli (27 ans) a décidé de quitter le Celtic, où il n'avait plus vraiment d'avenir, pour revenir en Belgique. L'ancien joueur du Club de Bruges a signé à Malines. Un choix qu'il ne semble pas regretter.

"Ma priorité était un transfert dans un club où je pourrais jouer", a-t-il déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad. "Que ce soit en Belgique ou ailleurs, peu importait. Venir à Malines était purement sportif, le meilleur choix. Ce club m'a donné confiance et surtout l'envie de jouer au football. Je voulais rejouer plus de matches. Je suis venu ici avec un peu de retard physique, mais pour l'instant ça se passe bien. Je me sens mieux. J'ai de plus en plus confiance sur le terrain. Je suis très content d'être ici."

"J'espère que nous obtiendrons plus de points dans les prochains matchs et ensuite tout ira bien", poursuit-il. "Je veux finir le plus haut possible avec le KV Malines. Avec la qualité que nous avons, nous pouvons même nous qualifier pour les Play-offs 1. Vous devez être ambitieux. D'accord, beaucoup de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, … Tout cela prend du temps. Mais une fois que nous serons opérationnels, nous devrions pouvoir le faire. Malines a également bien terminé l'année dernière, pourquoi pas encore cette année ?"