"Il est incroyable, mais je le savais dès le premier entraînement"

Jonathan Clauss a sorti une masterclasse ce vendredi soir avec Marseille.

Titularisé sur le côté gauche en l'absence de Nuno Tavares et Sead Kolasinac, Jonathan Clauss (30 ans, 11 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a grandement contribué à la victoire de l'Olympique de Marseille contre Angers (3-0), vendredi soir, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Auteur de l'ouverture du score, le piston marseillais a ensuite délivré deux passes décisives à Luis Suarez puis Gerson. Une prestation qui ravit son entraîneur Igor Tudor.

"Clauss, c'est incroyable, mais je le savais dès le premier entraînement. C'est vraiment un plaisir d'avoir un tel joueur quand on est entraîneur", a lâché le coach olympien après la rencontre.

Avec 893 minutes jouées, l'ancien Lensois est le joueur le plus utilisé de l'effectif marseillais depuis le début de la saison, devant Chancel Mbemba (813 minutes) et Mattéo Guendouzi (811 minutes).