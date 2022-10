Steven Defour T1 du KV Malines au Club de Bruges : "Je ne suis pas nerveux"

A Steven Defour de s'asseoir sur le banc malinois en tant que "T1" contre le Club de Bruges. Après tout, Danny Buijs est suspendu. Defour ne veut pas encore révéler le plan complet.

En raison du carton rouge reçu par Buijs lors de la journée précédente, Defour sera sur la feuille de match en tant que T1. "Je ne suis pas nerveux. Jusqu'à présent, nous avons préparé le match avec Danny Buijs. Tout a été bien discuté, y compris avec Fred Vanderbiest. À partir du moment où le match commence, tout dépend de Fred et moi."

Il manque encore Alessio Da Cruz, suspendu. "Les pièces du puzzle doivent s'emboîter. Le Club de Bruges est le grand favori, ce sera probablement un match dans un stade comble. Nous allons jouer à onze et essayer de finir à onze", a déclaré Defour en riant.

Une déclaration qui n'est pas surprenante : la KVM s'est déjà trop souvent tiré une balle dans le pied en prenant des rouges ou en provoquant des pénaltys. "Nous avons souligné ces phases, comment nous devons mieux nous tenir et mieux défendre. Nous devons aussi entrer dans le match de manière agressive, mais la manière dont Alessio a agi est malheureuse."

Un déplacement au Jan Breydel est déjà assez difficile sans que ces erreurs entrent en jeu. "Pour performer contre le champion, il faut de toute façon être au top. Ils ont les qualités inviduelles pour punir chaque erreur. Cela a encore plus de chances de se produire contre le Club de Bruges que contre tout autre adversaire. Nous allons commencer ce match pour gagner. Si vous ne visez pas la victoire, cela ne sert à rien de disputer cette rencontre. Cependant, il faut l'aborder de manière suffisamment intelligente."

Le Club dispose d'un noyau complet. "Ils peuvent reposer certains garçons ou commencer avec la même équipe pour obtenir un certain rythme. Ils ont un certain style de jeu et peuvent aussi passer d'un système à l'autre. Nous le savons. Quels joueurs seront alors sur le terrain, nous le verrons samedi."