Zulte-Waregem est dos au mur : "Nous ne semblons pas échapper à la lutte contre le maintien"

Zulte-Waregem est lanterne rouge de Pro League et s'apprête à jouer trois matchs d'une importance capitale.

Opposé à Westerlo ce samedi puis face à OHL et ensuite Courtrai, Zulte-Waregem doit absolument prendre des points. "C'est bien sûr une saison bizarre en raison des trois places de relégation directe. Cela crée une pression supplémentaire", a déclaré au Nieuwsblad le joueur de l'Essevee Timothy Derijck. "Il se pourrait bien que ce soit une compétition à deux vitesses : les huit premiers semblent déjà s'être progressivement constitués et les huit autres équipes vont se battre pour le maintien et sans cesse regarder en arrière."

Zulte est actuellement dernier de Pro League, avec seulement 5 points sur 27 possibles. "Il faut être honnête : nous ne semblons pas y échapper (à la lutte contre la relégation)", reconnait Derijck ."Ce sera donc une autre saison éprouvante pour les nerfs."

"Au cours des trois prochaines semaines, nous jouerons contre Westerlo, OHL et Courtrai. Trois matchs très importants. Tous les points sont les bienvenus dans notre situation, mais en tant qu'équipe, nous devons montrer que nous sommes un groupe soudé", a poursuivi le défenseur central.