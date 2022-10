Adem Zorgane : "On mérite cette victoire"

Charleroi a plié, mais n'a pas rompu. Les hommes d'Edward Still ont fait le nécessaire pour faire déchanter ceux de Mazzù.

"On mérite cette victoire", considère le milieu de terrain du Sporting de Charleroi, Adem Zorgane, qui s'est expimé en après-match. "On était solides, mentalement et défensivement. On a montré qu'on avait de la qualité."

Face à Anderlecht, Charleroi s'est replié, joué très bas, et leur a laissé les clés du jeu. "On avait prévu de jouer comme ça", admet l'Algérien. "On peut dominer des matchs, mais aujourd'hui c'était la tactique du coach et ça a bien marché. On a défendu fort, et on jouait sur contre-attaques. C'est là-dessus qu'on a marqué le seul but. Chaque match est différent. Et cela dépend de l'adversaire aussi. Tu peux dominer et gagner dans certains, tu peux dominer et perdre dans d'autres, et celui comme aujourd'hui tu subis mais tu gagnes."

"On est très motivés pour aller chercher les trois points face au Standard", a assuré un Zorgane confiant.