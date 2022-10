Julien Duranville s'excuse pour son erreur, mais "personne ne lui en veut"

Julien Duranville était titulaire pour la première fois ce dimanche. Impressionnant techniquement en première période, il a tiré la langue en seconde...jusqu'à laisser filer Ken Nkuba sur le but carolo.

Julien Duranville n'a que 16 ans et encore beaucoup à apprendre. Notamment la gestion de ses courses. En première période, Ken Nkuba passait un très mauvais moment, Duranville passant à plusieurs reprises et reprenant même le Zèbre devant le rectangle à l'une ou l'autre reprise. Mais en deuxième mi-temps, le flanc anderlechtois était bien trop souvent démuni, Julien Duranville commençant à tirer la langue.

Jusqu'au débordement de trop : Nkuba profite d'une nouvelle absence de son vis-à-vis pour aller servir Morioka. "Il y a une petite erreur de ma part sur le but qui met un peu l'équipe dans l'embarras. Je tiens à m'excuser auprès des fans et de mes équipiers. Cette position de piston est difficile mais ça fait partie du processus d'apprentissage", déclare Duranville au micro d'Eleven, avec beaucoup de maturité.

"On gagne et on perd en équipe"

Bien sûr, vous ne trouverez personne à Anderlecht pour blâmer le "ket" de Neerpede. Chez les fans comme chez ses équipiers. "Julien a fait un bon match, il a de grosses qualités et on espère qu'il pourra continuer à enchaîner comme ça. Son erreur ? On gagne et on perd en équipe, il est encore très jeune", déclarait Majeed Ashimeru.

Felice Mazzù, lui, revenait sur la sortie une minute trop tard de son jeune joueur. "C'est la deuxième fois que ça nous arrive. On voyait qu'il fatiguait et il avait demandé lui-même son changement. Mais juste avant de sortir, il y a cette phase", regrette l'entraîneur. "Julien est dans un processus d'apprentissage. Il a déjà fait de très bonnes choses, mais doit apprendre à gérer la longueur d'un match. Personne ne lui en veut", conclut-il logiquement.