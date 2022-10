L'Union présente ses condoléances aux proches des victimes du drame en Indonésie

Les images - glaçantes - de la catastrophe survenue en Indonésie, où plus de 170 personnes ont perdu la vie après le derby entre Persebaya Surabaya et le Arema FC, font le tour du monde. Suite à l'envahissement du terrain au coup de sifflet final, les forces de l'ordre ont répliqué de manière violente, ce qui a crée des mouvements de foule.

Les marques et messages de soutien en réaction à cet évènement effroyable ont été exprimés en nombre depuis. Ce drame touche tout le monde du football, peu importe les frontières.

"Notre club tient à exprimer ses condoléances aux familles et amis des victimes de la tragédie de Malang", a communiqué l'Union Saint-Gilloise. Le club bruxellois tient ainsi à rappeler ses valeurs, prônant un football "sans danger, pour tout le monde".

Our club expresses its condolences to the family and friends of the victims of the tragedy in Malang, Indonesia.



Football should be safe for everyone.