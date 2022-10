Edward Still : "La hiérarchie des gardiens est très claire"

Le coach de Charleroi est confronté à un problème de luxe après la très bonne prestation de Charleroi à Anderlecht (0-1).

Koffi blessé et absent lors de la victoire au Lotto Park, Edward Still pourrait-il décider de titulariser Pierre Patron, très bon face aux Mauves, et de chambouler la hiérarchie ? Réponse, claire et limpide : "Non".

"La hiérarchie est très claire", a déclaré le coach de Charleroi en conférence de presse d'après-match. "Hervé (Koffi) est revenu extrêmement fatigué de sa sélection nationale avec le Burkina Faso. Il a une grosse surcharge, ce qui est plutôt logique vu le peu de breaks qu'il a eu depuis plus d'un an."

Même si Patron reste le numéro 2 dans la tête de Still, ce dernier "restera au but dans les semaines à venir, afin de permettre à Koffi de bien récupérer et de retrouver son meilleur niveau. Ce qui est positif pour nous, c'est que Pierre est en bonne forme."