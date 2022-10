🎥 Le département d'arbitrage explique la phase du penalty entre La Gantoise et le Cercle

Ce dimanche, le Cercle de Bruges s'est imposé de manière spectaculaire sur la pelouse de La Gantoise (3-4). Alors que le score était de parité à deux minutes du terme, les visiteurs ont obtenu un penalty après une poussée d'Andrew Hjulsager sur Hannes Van der Bruggen. Hotic ne s'est pas fait prier pour donner la victoire aux siens.

L'arbitre Wim Smet a d'abord laissé le jeu se poursuivre, avant d'être appelé par le VAR et de changer sa décision. Dans une vidéo publiée ce jeudi, Franck De Bleeckere a expliqué la phase et a donné raison à l'arbitre de la rencontre, ainsi qu'au VAR.

⚽️Read more about our referees’ decisions from last weekend! #UnderReview pic.twitter.com/ZmTmj26b9x