Le propriétaire du Steaua Bucarest (adversaire d'Anderlecht en Conference League) laisserait tomber la compétition

Ce serait une excellente nouvelle pour les Mauves, qui feraient un pas de plus vers la qualification.

En Conference League, le Sporting d'Anderlecht est deuxième de son groupe (4 points) derrière West-Ham (6 points). Suivent ensuite le Steaua Bucarest (1 point) et Silkeborg, dont le compteur n'a pas encore été débloqué dans cette compétition.

Si les Bruxellois s'apprêtent à disputer une double confrontation importante face aux Anglais, ils pourraient bien être aidés par le FCSB et son propriétaire, Gigi Becali. En effet, il aurait ordonné à son entraîneur de laisser sept titulaires au repos pour la rencontre de ce jeudi soir face à Silkeborg, favorisant le championnat et le match de ce week-end face à Petrolul (principal adversaire dans la course aux Play-Offs, selon lui).

De cette manière, Coman, Compagno, Cordea, Tamm, Edjouma, Radunović et Olaru seraient laissés au repos. Si le club roumain décide de laisser tomber la compétition, le Sporting d'Anderlecht se retrouverait alors dans un fauteuil en vue de la qualification.