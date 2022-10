Toby Alderweireld parle de l'adversaire le plus fort contre lequel il a évolué

Toby Alderweireld a récemment été invité sur le podcast "Welcome to the AA" avec Alex Agnew et Andries Beckers. Il y a raconté quelques petites choses sur sa vie de footballeur professionnel.

Cette semaine, Toby Alderweireld était l'invité du podcast néerlandophone "Welcome to the AA", une émission réalisée à Anvers et écoutée près de 400.000 fois par mois. Dans cette conversation de près de deux heures, le défenseur central de l'Antwerp a dû parler du joueur le plus fort contre lequel il a évolué. Sa réponse ne souffre d'aucune hésitation : Lionel Messi. "Quand je suis sur le terrain, j'essaie toujours d'anticiper ce que mon adversaire va faire. J'y parviens habituellement plutôt bien, mais contre lui, c'était impossible. Je me rappelle d'une rencontre de Ligue des Champions avec Tottenham, à Wembley, contre le FC Barcelone. Nous avions perdu 2-4. Messi était injouable. Tout ce que vous faites, il le fait plus vite que vous. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Il m'a fait sentir que je ne pouvais pas le bloquer. Ma seule envie était que le match se termine." Ce soir-là, Lionel Messi avait inscrit un doublé.