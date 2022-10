777 Partners investit dans un nouveau club

777 Partners, actuel propriétaire du Standard de Liège mais aussi du Genoa, Vasco da Gama et le Red Star, ajoute un nouveau club à sa galaxie.

Le Melbourne Victory a ainsi annoncé que le groupe allait investir massivement dans le club, sans dévoiler le montant de la transaction. Don Dransfield, le PDG du 777 Football Group, intègrera le conseil d'administration.

We're pleased to announce that we have secured a strategic investment from 777 Partners that amounts to one of the biggest investment deals into a single sports team in Australian history!