Yorbe Vertessen et le PSV roulent sur Zurich, Clément et Monaco vainqueurs, Manchester United l'emporte difficilement à Nicosie

Le jeune attaquant belge a inscrit un doublé lors de la large victoire des siens sur la pelouse de Zurich.

Quelle belle soirée pour Yorbe Vertessen. Le jeune attaquant belge du PSV a inscrit les deux premiers buts des siens lors de la victoire 1-5 du club néerlandais sur la pelouse de Zurich. Le joueur de 21 ans, qui n'avait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison, reprend pleine confiance.

Mené en début de partie, Manchester United s'est finalement imposé sur la pelouse de l'Omonia Nicosie (2-3). Marcus Rashford et Anthony Martial ont permis aux Mancuniens de renverser une rencontre mal partie. Contrairement au derby de Manchester de dimanche dernier, Cristiano Ronaldo était titulaire.

Enfin, Philippe Clément et l'AS Monaco l'ont emporté 3-1 face à Trabzonspor et reviennent à la deuxième place de leur groupe. Ben Yedder (2x) et Disasi sont les buteurs monégasques.