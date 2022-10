José Jeunechamps a mis en garde ses troupes après le succès contre le Standard : "J'ai dû donner un petit coup de pied dans la fourmilière"

Le RFC Seraing affrontera le KV Ostende samedi soir (18h15) lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Après sa belle victoire lors du derby liégeois, le club sérésien veut confirmer à la maison face à un concurrent direct.

José Jeunechamps devrait pouvoir compter sur le même noyau qui s'est imposé au Standard de Liège. Lepoint, Kilota, Dembele, Ba et D'Onofrio sont toujours indisponibles tandis que Guillaume fait son retour au sein du groupe.

"Ce que nous avons fait contre le Standard, Bruges l'a fait contre le FC Porto, et on connaît la suite"

"J'ai senti le groupe un peu trop euphorique cette semaine durant l'entraînement. Ce que nous avons fait contre le Standard, Bruges l'a fait contre le FC Porto, et on connaît la suite... le Standard bat Bruges puis perd contre Seraing. Nous sommes prévenus, je l'ai dit aux joueurs. Mais le dire ne suffit pas, il faut conserver cette bonne attitude chaque jour qui peut conditionner une performance. J'ai dû donner un petit coup de pied dans la fourmilière en ce début de semaine, et maintenant c'est mieux. Ce n'est pas parce que tu ne n'entraînes pas bien que tu fais forcément un mauvais match. Mais je veux prendre le moins de risque possible", a confié José Jeunechamps en conférence de presse.

"Je sens que mes joueurs progressent"

Seraing avait effectué une très belle opération en ouverture de la dixième journée de D1A en s'imposant au Standard de Liège, mais ses concurrents (Courtrai, Cercle et Eupen) ont aussi pris des points le week-end dernier. "C'est très frustrant, mais c'est ainsi. Plus on avance, plus il sera difficile de prendre des points face aux meilleures équipes. La victoire au Standard est belle et fait plaisir, mais le plus important, c'est le contenu. Défensivement, nous devenons solides et notre utilisation du ballon est meilleure. Je sens que mes joueurs progressent énormément", a expliqué l'ancien coach de Mouscron.

Place à Ostende ce samedi soir (18h15). "Nous n'avons plus gagné au Pairay depuis le 26 janvier lors de la victoire face au Beerschot (2-1). Un match important qui peut nous lancer et nous permettre de faire un 6 sur 6", a conclu le T1 des Métallos.