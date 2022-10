Balikwisha a une nouvelle fois été important: "Mais c'est en équipe qu'on est allé chercher ce résultat"

De retour de suspension, William Balikwisha a une nouvelle fois disputé une xcellente rencontre.

Suspendu lors de la réception du RFC Seraing, William Balikwisha avait manqué à son équipe. Ce dimanche soir, il était une nouvelle fois de retour dans l'équipe en tant que titulaire au milieu de terrain et a une nouvelle fois été très important.

"On a fait un très gros match aujourd'hui", assure le jeune milieu au micro de Eleven Sports. "Comme je l'ai dit : un derby ne se joue pas, il se gagne. On ramène les trois points à Sclessin et pour cela, je suis très content".

Le coach aura été, selon lui, un élément important dans cette victoire : "Il nous a dit que nous devions être une équipe, que nous devions jouer ensemble, car c'est en groupe qu'on va chercher les victoires. Il nous avait dit que nous allions avoir des occasions de débloquer la situation et il a eu raison".