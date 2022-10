Hein Vanhaezebrouck doit faire un choix cornélien : "Les associer ou en choisir un ? Je ne sais pas encore"

La Gantoise s'est largement imposée sur la pelouse d'Eupen, ce dimanche.

Ce dimanche, La Gantoise s'est largement imposée sur la pelouse d'une faible équipe d'Eupen (0-4). Buteur et décisif sur l'action du penalty, Laurent Depoitre a montré qu'il avait encore toutes les qualités pour faire partie du onze titulaire de Hein Vanhaezebrouck. "Je suis content pour lui. Après quelques mois difficiles, il a retrouvé la motivation pour aller de l'avant. Il était le seul attaquant de pointe titulaire ce dimanche, et c'est un choix qui a payé. Parfois, les choses vont bien avec Hugo Cuypers, parfois non. Est-ce que je dois les associer ? Est-ce que je dois en choisir un ? Ce n'est pas évident" commente l'entraîneur des Buffalos.

Entre les cages également, Vanhaezebrouck doit faire un choix entre Paul Nardi et Davy Roef. "C'est Nardi qui a joué cette semaine. Je dois faire un choix chaque semaine, et le prochain sera peut-être différent. Cela ne m'inquiète pas de trop, car ce sont deux très bons gardiens."