Mauvaise nouvelle pour La Gantoise : un joueur important out pendant un certain temps

Mauvaise nouvelle pour La Gantoise qui va devoir se passer d'Alessio Castro-Montes pendant une longue période. Le joueur âgé de 25 ans s'est blessé lors de la rencontre à Eupen et les examens ont révélé que le Belge souffrait d'une déchirure des ischio-jambiers. "Alessio sera indisponible pendant un certain temps", ont fait savoir les Buffalos.

Titulaire indiscutable sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck, l'ancien joueur d'Eupen et de Saint-Trond a déjà disputé 16 rencontres cette saison.

We zullen Alessio even moeten missen. Een MRI-scan bracht vandaag een scheurtje in de hamstrings aan het licht. #eupgnt



