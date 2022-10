Notre équipe de la semaine : Westerlo et le Standard à l'honneur !

Comme chaque semaine, voilà notre équipe-type. Westerlo continue d'être l'équipe-frisson de ce début de saison, Anderlecht a pu compter sur sa jeunesse et le Standard s'est adjugé le choc wallon !

Gardien de but

Si Anthony Moris a tenu l'Union Saint-Gilloise dans un match plutôt serré, le gardien du week-end est bien Sinan Bolat. Auteur d'un superbe arrêt devant Skov Olsen, il a été rassurant, gagnant également du temps de manière roublarde quand il le fallait.

Défenseurs

Encore un gros match de capi Toby Alderweireld avec un Antwerp en pilote automatique contre STVV. Le Diable Rouge a cette fois délivré un assist, son second de la saison, rappelant la qualité de son jeu au pied. Gojko Cimirot, encore une fois aligné en défense centrale, a été l'un des hommes de la victoire du Standard à Charleroi : le Bosnien renaît à ce nouveau poste. Joseph Okumu, impassable à Eupen, complète le trio défensif.

Milieu de terrain

Simon Adingra a été virevoltant sur son flanc avec l'Union Saint-Gilloise : le Nigérian montre toutes ses qualités de semaine en semaine, et l'USG en profite pour enchaîner les excellents résultats. Le deuxième but unioniste est tombé de son pied. Côté droit, malgré la défaite carolo, il faut mettre à l'honneur l'impressionnant match d'un jeune joueur : Ken Nkuba, intenable, danger permanent comme il avait pu l'être à Anderlecht.

© photonews

Entre eux, un trio : Nicolas Raskin a été le métronome et la dynamo du milieu de terrain liégeois au Mambourg, avec une science précieuse du replacement. Hyun-Seok Hong a encore été impressionnant avec La Gantoise, et le Sud-Coréen pourrait bien être l'une des révélations de la saison en D1A, s'offrant un doublé dont une vraie merveille. Enfin, et même s'il a joué un peu plus haut sur l'échiquier, citons Mario Stroeykens, enfin récompensé de son dur labeur par ses premiers buts en équipe A.

Attaquants

Monter au jeu et inscrire un triplé, voilà une chose rare. Mario Gonzalez a été le facteur X pour OHL sur la pelouse de Zulte Waregem et prouve qu'il est l'un des meilleurs 9 de notre championnat. Lyle Foster, enfin, ponctue notre onze : l'attaquant de Westerlo a trompé par deux fois Simon Mignolet, et s'est mis en évidence face au champion en titre.

L'équipe :

Bolat / Okumu - Alderweireld - Cimirot / Adingra - Stroeykens - Raskin - Hong - Nkuba / Gonzalez - Foster