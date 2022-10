Bonne nouvelle venue du Maroc pour Selim Amallah

Le milieu de terrain marocain du Standard est au centre des discussions depuis dimanche.

Tout ne va pas parfaitement bien entre Selim Amallah et Standard depuis quelque temps. Est-ce que le joueur portera encore le maillot du Standard ? Cela reste encore une énigme à l'heure actuelle. Le Standard et le joueur discutaient depuis un certain temps à propos d'une prolongation de contrat, mais ces discussions ont mené à la mise à l'écart du Marocain.

Par contre, concernant sa participation à la prochaine Coupe du Monde, Amallah peut être rassuré si l'on en croit les propos de Het Laatste Nieuws. Le quotidien néerlandophone annonce que Walid Regragui, le sélectionneur marocain, aurait assuré à Amallah sa sélection lors de l'évènement mondial au Qatar.

Ce n'est pas certain que cela puisse aider toutes les parties dans les négociations de cette prolongation de contrat, mais pour le joueur, c'est une bonne nouvelle.