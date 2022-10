Le faux coming-out d'Iker Casillas a "fort déçu" Josh Cavallo, qui avait annoncé être gay

Il y a le vrai courage, comme celui de Josh Cavallo (22 ans), qui avait fait son coming-out en octobre 2021 et révélé être gay dans un monde du football où l'homosexualité est encore un tabou. Et il y a l'humour douteux d'Iker Casillas, qui a ironisé sur le fait qu'il serait gay, en réponse aux rumeurs concernant sa vie privée. Le portier espagnol a qui plus est amené une véritable vague de réactions homophobes à sa fausse révélation, prouvant que le chemin est encore long.

Et Cavallo a vécu cette fausse révélation avec peine. "Iker Casillas et Carles Puyol plaisantant au sujet du coming-out dans le football est plus que décevant. C'est un voyage difficile que doivent effectuer les membres de la communauté LGBTQ+. Voir mes modèles et des légendes du sport rire du coming-out et de ma communauté est au-delà d'irrespectueux", lance l'Australien sur Twitter.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV