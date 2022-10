Une clause de départ en 2024 pour Haaland?

L'attaquant norvégien pourrait avoir un autre plan pour 2024.

Et si Haaland n'avait pas l'intention de rester à Manchester City après 2024 ? D'après The Athletic, ce serait le cas puisque le quotidien annonce qu'il aurait une clause de départ, à hauteur de 200 millions, qui pourrait être activée en 2024.

Sa valeur diminuera ensuite à mesure que son contrat se termine (prévu en 2027). Cette clause est cependant valable uniquement pour les clubs étrangers.

The Athletic tempère toutefois, affirmant que l'attaquant est heureux à Manchester, comme l'illustre son début de saison historique. Et que son prix de départ s'élèverait à plus de 200 millions d'euros. Le club acheteur devrait payer des frais d'agent et des bonus.