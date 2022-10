"La journée extraordinaire pour supporters extraordinaires" rencontre un franc succès au Standard

Ce mercredi matin, 900 personnes en situation de handicap étaient invitées à suivre l'entraînement collectif du club, sur la pelouse principale du SL16 Football Campus.

Tribune comble ce mercredi matin au SL16 Football Campus, où 900 personnes en situation de handicap étaient invitées pour la traditionnelle « journée extraordinaire pour supporters extraordinaires. » Cet événement, conjointement organisé par l’AVIQ et le Standard de Liège en collaboration avec le partenaire officiel des Rouches Cainiao, a permis à ces supporters venus des quatre coins de la Wallonie de vivre une journée VIP chez les Rouches.

Au programme, entraînement collectif du noyau professionnel de 11 à 13 heures, avant une séance photos et dédicaces riche en émotions et une visite des travées de Sclessin dans le courant de l’après-midi. Cet événement, qui avait pour objectif l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie sociale en sensibilisant et favorisant l’accès aux loisirs et aux sports pour toutes et pour tous, a rencontré un franc succès.

Cette journée s’inscrit pleinement dans l’une des missions revendiquées par le matricule 16 : contribuer à une meilleure qualité de vie pour chaque Wallonne et chaque Wallon en les accompagnant à chaque étape de la vie.

Avant le début de la séance, Ronny Deila est venu s’adresser aux supporters. « Nous sommes très heureux de vous voir ici, en si grand nombre. J’espère que vous allez apprécier l’entraînement. On attend ce même support ce week-end pour nous pousser à prendre les trois points face à l’Antwerp. »

Durant l’intégralité de l’entraînement, les supporters présents ont donné de la voix pour encourager leurs joueurs. Un superbe souvenir pour les jeunes et les moins jeunes venus témoigner leur amour pour leur club favori. ​