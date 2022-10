Un combi-car pour les supporters du Cercle en milieu de semaine? Le Cercle s'interroge !

Les rencontres au milieu de semaine ne sont pas simples pour les supporters, alors pourquoi empêcher ces derniers de pouvoir circuler?

La semaine prochaine, la première journée en milieu de semaine de ce mois d'octobre extrêmement chargé est programmé. Le Cercle Bruges va se déplacer sur la pelouse du RFC Seraing. Le fait que la réglementation sur les combi soit en vigueur pour ce déplacement (longue distance) a été mal perçu par l'Association.

Le Cercle et Seraing, ce ne sont pas vraiment les deux plus grands ennemis jurés du football belge. Mais un règlement combi-car a été imposé pour les visiteurs de Bruges. Cela signifie que les supporters courageux sont obligés de se rendre au Pairay avec des bus de supporters, autrement dit, pas par leurs propres moyens.

Le conseil d'administration du Cercle s'interroge ouvertement à ce sujet. Via son compte Twitter et son site web, il annonce donc qu'il va s'enquérir auprès des autorités compétentes de la raison exacte pour laquelle cette réglementation combinée est en vigueur. Le coup d'envoi à Seraing est prévu à 20h45, et donc un jour de milieu de semaine. Pour les supporters qui voyagent, la règle de la combinaison signifie un retour à la maison encore plus tardif.