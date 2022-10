🎥 Moustapha Mbow fait son trou à Seraing et évoque son but au Standard : "J'étais perdu lors de la célébration, le meilleur moment de ma carrière jusqu'à maintenant"

Le défenseur central a rejoint Seraing cet été en prêt avec option d'achat en provenance du Stade de Reims.

Moustapha Mbow a décidé de quitter la Ligue 1 pour évoluer en D1A cet été, un choix que le joueur âgé de 22 ans ne regrette pas. "La Jupiler Pro League est un bon championnat et le niveau de jeu est élevé. J'avais été prêté à Nîmes la saison dernière en Ligue 2 afin d'acquérir de l'expérience et d'être prêt à jouer en Ligue 1 cette année. Mais je ne faisais pas partie des plans d'Oscar Garcia, ici le coach m'a donné ma chance", a confié le Sénégalais en conférence de presse.

Avant de débarquer au Pairay, il a discuté avec son ancien capitaine rémois. "J'ai discuté avec Wout Faes et je lui ai demandé si c'était une bonne chose pour moi d'aller évoluer en Belgique. Il m'a rassuré en me disant que c'était une bonne destination. De plus, j'ai parlé avec mon beau-frère Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) qui m'a dit la même chose. Un bon championnat pour progresser et grandir."

© photonews

Depuis la blessure de Christophe Lepoint, le défenseur central s'est imposé au sein de la charnière centrale. Toujours calme et sobre, le natif de Dakar stabilise l'arrière-garde et sait également relancer proprement le ballon. "J'ai toujous été ainsi, c'est ma façon de jouer. J'ai discuté beaucoup avec José Jeunechamps et je sais ce qu'il attend de moi", a ajouté celui qui est aussi adroit devant les buts adverses à l'image de son missile à Sclessin lors du derby liégeois. "Mon but au Standard ? Mon premier but depuis que je suis arrivé en Europe, je n'avais jamais marqué. Je ne savais pas quoi faire après, j'étais perdu lors de la célébration. C'est le meilleur moment de ma carrière jusqu'à maintenant", a souligné Mbow.

‚úĆÔłŹ | Le RFC Seraing s'est montré réaliste contre son grand frère. ūüéČ #STASER pic.twitter.com/h8cYpw7R6E — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 30, 2022

Vendredi, Seraing affrontera Westerlo en ouverture de la douzième journée de D1A. "On va affronter une bonne équipe qui enregistre d'excellents résultats. On va là-bas pour gagner et prendre des points", a conclu Mbow.