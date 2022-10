Felipe Avenatti avant un derby déterminant: "Kristof D'Haene a fait comprendre à Lamkel Zé l'importance de ce match"

Un derby et un duel important dans le bas de tableau, Courtrai ne peut pas se rater.

Ce week-end, Courtrai (15e - 10 points) affrontera Zulte (18e - 5 points) dans un derby de Flandre Occidentale déterminant dans la bataille de bas de tableau. Outre la grande importance pour les supporters, cette rencontre est donc déterminante sportivement parlant. Et ça, les Courtraisiens l'ont bien compris.

Rejoints par un Didier Lamkel Ze dont on ne connaît jamais réellement la motivation avant sa montée sur la pelouse, Felipe Avenatti et Courtrai ont lancé un signal d'alarme. "On sait que cette rencontre est très importante pour nos supporters. On ne peut pas se rater, nous devons gagner ce match. Kristof D'Haene a rappelé à Lamkel Zé qu'il devait donner le meilleur de lui-même, ce samedi."