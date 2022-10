Officiel : Teddy Teuma prolonge à l'Union Saint-Gilloise

Le capitaine saint-gillois a décidé de prolonger son aventure du côté du Parc Duden.

"Notre capitaine prolonge son séjour au Parc Duden jusqu’en 2025", a communiqué ce jeudi l'Union Saint-Gilloise. Teddy Teuma (16 matchs, 5 buts et 6 assists cette saison) a ainsi signé un nouveau contrat, le liant dorénavant à l'Union pour les 3 prochaines saisons, plus une année supplémentaire en option.

Le club bruxellois pourra encore compter sur l'une des icônes de son retour au premier plan, lui qui était arrivé en janvier 2019 en provenance du club parisien du Red Star et qui avait ensuite connu la promotion en D1A deux saisons plus tard puis l'épopée fantastique de la saison dernière - terminant second du championnat derrière le Club de Bruges.

Avec l'Union, Teuma en est à 22 buts et 33 assists en 128 matchs. Il était suivi notamment par le Standard de Liège durant ce mercato estival.