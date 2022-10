Un coéquipier de Zinho Vanheusden témoigne : "C'est un moment vraiment poignant pour lui"

Alors qu'il voyait le bout du tunnel à l'AZ Alkmaar, le Belge s'est à nouveau blessé. Après avoir connu deux ruptures des ligaments croisés depuis le début de sa carrière (plus de nombreuses autres blessures aux genoux), le défenseur s'est cette fois fracturé le pied.

L'AZ devra à nouveau faire sans Zinho Vanheusden à Chypre ce soir. Le défenseur n'a joué que 56 minutes cette saison, réparties sur trois matchs, et voilà qu'il est déjà à nouveau sur la touche. Après deux brèves montées en Europa League et en Eredivisie, le défenseur a de nouveau été autorisé à entrer sur le terrain le week-end dernier contre Utrecht, mais dès l'une de ses premières actions, les choses ont mal tourné. Bas Dost (ex-Club de Bruges) est malencontreusement tombé sur son pied. "Il a déjà vécu beaucoup de choses et doit maintenant être à nouveau patient", déclare son coéquipier Sam Beukema en conférence de presse.



L'AZ devra se passer de lui contre Apollon Limasol en Europa League. "Il va nous manquer pour le moment. Zinho est maintenant avec son pied dans le plâtre. Cela s'est produit immédiatement après son match contre Utrecht. Puis il a joué 20 minutes de plus avec cette fracture du pied."



Ce n'est pas le premier revers pour Vanheusden, qui a manqué le début de la saison en raison d'une blessure. Il s'est également déchiré le ligament croisé deux fois auparavant. "C'est trop triste pour être dit. J'ai appris à connaître Zinho pendant cette courte période, un super gars qui donne tout pour son sport. Il a déjà traversé beaucoup d'épreuves et doit maintenant être à nouveau patient. En ce moment, c'est assez poignant pour lui."