Vincent Mannaert : "Ne pas penser que nous sommes trop grands pour la Belgique"

Le manager sportif du Club de Bruges est revenu sur la qualification historique des siens pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Cette semaine, le Club de Bruges est parvenu à arracher un match nul sur la pelouse de l'Atlético de Madrid et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vincent Mannaert, manager général du club de la Venise du Nord, veut garder les pieds sur terre malgré cette immense satisfaction.

"Maintenant, il est important de poursuivre notre travail en Jupiler Pro League. Nous sommes derrière l'Antwerp et le Racing Genk, et nous nous devons de combler cet écart. Jusqu'au dernier match avant la Coupe du Monde, il faudra répondre présent. La plus grosse erreur que nous puissions faire serait de penser que nous sommes trop grands pour le championnat de Belgique" a-t-il confié à Het Laatstse Nieuws.

Son championnat, le Club de Bruges le reprendra ce dimanche lors du Topper, sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht.