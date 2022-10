Cuypers va retrouver son ancien club : "Je ne compte pas Malines parmi les candidats à la relégation"

Hugo Cuypers est actuellement meilleur buteur de Gand. Ses buts manquent à son ex-club, le KV Malines, qu'il affronte ce week-end.

Malines et la Gantoise ont désespérément besoin de points. Une répétition de la saison dernière serait difficile pour Gand. "Pour nous, ce ne serait pas une saison réussie. Il est évident qu'il ne sera pas facile d'atteindre ce top 4. Si nous ne sommes pas là, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Mais il reste encore beaucoup de matches", a déclaré Cuypers à Gazet van Antwerpen.

"Quant au KV Malines, je ne le compte pas parmi les candidats à la relégation. Mais c'est un peu la même histoire que pour nous : ils vont devoir mettre en place une série pour atteindre leur objectif. Et ensuite, ils pourront se qualifier pour les Playoffs 2. Nous y sommes parvenus l'année dernière. Nous n'étions pas non plus au bout de nos peines, car nous avons quand même renversé la situation à domicile contre Courtrai. Il est trop tôt pour tirer des conclusions maintenant."

Pas de pitié. "Eh bien, c'est le football. Je suis sûr que nous pourrons franchir la ligne dimanche. Que ce soit contre Malines ou pas n'a pas d'importance. Nous avons déjà perdu suffisamment de points."