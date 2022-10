José Jeunechamps avant Seraing-Cercle : "Je m'attends à un match d'hommes"

Ce mardi soir (20h45), le RFC Seraing reçoit le Cercle de Bruges lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos auront à coeur d'enregistrer leur première victoire à domicile de la saison.

Après sa victoire au Standard et ses partages contre Ostende et Westerlo, Seraing veut poursuivre sa belle série de trois matchs sans défaite contre le Cercle ce mardi soir. "Les joueurs se sont bien entraînés et il y a beaucoup d'enthousiasme au sein de l'équipe. L'atmosphère est au beau-fixe", a confié José Jeunechamps. "Le Cercle est une équipe qui court autant que nous et qui met la même intensité sur le terrain. Je m'attends à un match très musclé, un match d'hommes. Ils ont trouvé une certaine stabilité et je vais retrouver quatre joueurs qui sont là depuis 2017 lorsque j'étais adjoint à Bruges. Vanhoutte, Somers, Decostere et Deman sont de vraies machines qui ne lâchent jamais rien. Associés aux jeunes talents qui arrivent de Monaco, cela donne une bonne équipe. Mais il est vrai qu'ils ont du mal à trouver une certaine stabilité au niveau du coach", a souligné le T1 des Métallos.

Dominik Thalhammer a été licencié le 19 septembre dernier, et c'est Miron Muslic qui dirige les rênes de l'équipe brugeoise désormais. Sous ses ordres, les Verts et Noir ont battu La Gantoise (3-4), perdu de justesse à l'Union SG (2-1) et atomisé Eupen (5-1). "J'ai affronté ce coach en match amical avec l'Antwerp à l'époque et on retrouvait déjà son style de jeu. Si nous allons prendre le jeu à notre compte ? Nous sommes une équipe de transition et non de possession. Nous essaierons d'améliorer ce domaine par la suite pour donner le moins possible de cartouches à l'adversaire", a conclu Jeunechamps.