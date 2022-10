Les supporters gantois expriment leur mécontentement : "Nous avons besoin d'eux dans les bons et les mauvais jours"

La Gantoise s'est inclinée 2-0 à l'Union SG lors de la treizième journées de la D1A. Les Buffalos ont de nouveau été décevants et sont de nouveau en proie au doute, les supporters gantois étaient quant à eux en colère.

Il y a eu de la pyrotechnie après le 1-0. Dans les derniers instants, les supporters se sont rassemblés très près derrière le but de Paul Nardi. Un grand concert de sifflets et de huées a suivi le match, les joueurs et - en l'absence de Hein Vanhaezebrouck - Peter Balette ont dû leur parler.

Une réaction compréhensible

"Nous comprenons leur réaction. J'ai moi-même été parmi les fans. Ils prennent congé pour venir ici un mercredi à 18h30, puis ils veulent des résultats", a déclaré Matisse Samoise à propos des 500 fans gantois qui avaient fait le déplacement au Parc Duden.

Peter Balette a réagi également. "Il est naturel que les supporters posent des questions. Ils n'étaient certainement pas agressifs dans leurs propos et je leur ai dit que nous avions besoin d'eux. Dans les bons et les mauvais jours."