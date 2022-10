Vincent Janssen calme les discours de titre: "D'abord, prendre le maximum de points jusqu'à la trêve"

Ce dimanche, le match au sommet entre l'Antwerp et Genk est au programme. Vincent Janssen parle de l'avenir de son équipe dans De Zondag.

"La route est encore trop longue pour dire que c'est un match au sommet", explique Vincent Janssen. "Et avec la division du nombre de points dans les Play-Offs, je vois quelques prétendants au titre, en plus de Genk et du Club de Bruges. L'Union se porte également bien. Vous feriez mieux de me demander après coup ce que je pense de ce système belge. Que je pense que c'est juste ou pas. C'est comme ça, en tout cas, nous avons suffisamment de qualités pour être au top après 34 journées".

Quant au titre, l'Antwerp ne veux pas en parler... du moins pour l'instant "Nous devons d'abord faire le plein de points jusqu'à la trêve. Puis à la pause hivernale, nous regarderons où nous en sommes et nous exprimerons nos ambitions un peu plus fort. Mais bien sûr, dans le vestiaire, nous parlons parfois de nos chances de titre, surtout lorsqu'un concurrent direct perd des points", ajoute Janssen.

Après des débuts difficiles, Janssen a trouvé le chemin des filets à Anvers. En 12 matchs de championnat, il en est maintenant à sept buts.