La Gantoise prolonge l'un de ses jeunes talents

Quelques jours après ses premières minutes en Pro League, Rune Van Den Bergh a prolongé son contrat avec La Gantoise.

Quelle semaine pour Rune Van Den Bergh à Gand. Dimanche, à l'occasion de la réception de Seraing, le jeune milieu de terrain montait sur la pelouse de la Ghelamco Arena et disputait ses toutes premières avec l'équipe A, deux jours plus tard, il a prolongé son contrat et s'est engagé avec les Buffalos jusqu'en 2025.

Passé, notamment, par le centre de formation du Club de Bruges durant sa jeunesse, le joueur de 19 ans avait rejoint La Gantoise en 2019, trois ans plus tard, il est devenu une valeur sûre de l'équipe Espoirs des Buffalos qui évolue en Nationale 1.