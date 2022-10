Coupe du monde : les USA, une nouvelle génération impatiente de faire ses preuves

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour des USA, qui ont de belles chances de s'extirper du groupe B.

Oubliés de la Coupe du monde russe

Non-qualifiés pour la Coupe du monde en Russie, les Etats-Unis d'Amérique sont de retour. Les Yanks se sont cette fois qualifiés à l'issue des matchs de qualifications de la zone CONCACAF.

On peut dire que leur campagne s'est plutôt bien déroulée. Seuls le Panama (1-0), le Canada (2-0) et le Costa Rica (2-0) les ont tenus en échec. Malgré ces défaites contre ces trois "gros" de ces éliminatoires - outre le Mexique -, les USA ont composté leur billet en terminant à la 3e place. Le 30 mars 2022, en dépit d'une défaite contre les Costariciens à San José, les USA retrouvaient, pour la 11e fois, la Coupe du monde.

© photonews

Des Yanks habitués à performer ces dernières années

Quel serait le réflexe, à la vue de cette équipe des USA ? Se dire que leur culture football est minime, ou plutôt en phase de développement ? Qu'ils ne sont pas, au final, un pays de foot et qu'ils ne sont pas une nation sur laquelle compter ?

Peut-être, mais cela est une vision biaisée. Les USA ont en effet terminé 3e de la première Coupe du monde (en 1930), peu importe la formule de l'époque. Après une participation historique en 1950, où les Américains font tomber la grande Angleterre au premier tour, un grand vide s'installe. Les USA ne participeront plus à une Coupe du monde jusqu'en 1990. En 1994, les USA sont alors pays-hôte de la Coupe du monde, un évènement décisif dans la culture "soccer": les USA investissent de plus en plus dans ce sport, en cela porte ses fruits par après.

© photonews

Eliminés au premier tour en 1998, les USA créent ensuite la surprise lors de l'une des Coupes du monde les plus "bizarres" de l'histoire : celle organisée en Corée du Sud et au Japon. Les hommes de Bob Bradley, emmenés par Claudio Reyna, vont surprendre tout le monde, passer les poules et rallier les quarts de finale en battant notamment le Portugal et le Mexique, puis en tombant contre le futur finaliste, l'Allemagne.

En 2010, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Landon Donovan, envoie les Yanks en huitièmes de finale en inscrivant un goal à la 90e contre l'Algérie. Ce sera à nouveau l'Allemagne qui stoppera leur chemin.

Enfin, et c'est sans doute l'un des plus grands souvenirs de notre génération dorée en Coupe du monde, nos Diables faisaient tomber les USA au Brésil, une nouvelle fois en huitièmes, au terme d'un match intenable où Tim Howard avait presque tout sorti ce soir-là. Les héros belges ? Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

© Photonews

La relève est bien là !

Sans doute, les USA ont eu bien du mal à trouver un nouveau souffle après l'époque des Donovan, Bradley, Dempsey, Altidore,...

Mais leur noyau est peut-être le meilleur de leur histoire, ou à en devenir. Forts d'un football florissant, où les académies sortent chaque année des pousses prometteuses, les Etats-Unis comptent dans leurs rangs de nombreux talents évoluant dans les plus grands championnats européens.

Avec des stars montantes comme Christian Pulisic, Gio Reyna, Weston McKennie, Sergino Dest, Brenden Aaronson ou encore Josh Sargeant dans leurs rangs, les USA peuvent faire mal à de nombreuses équipes.

A noter également que plusieurs joueurs ont des attaches avec la Belgique, que ce soit le gardien Ethan Horvath (ex-Bruges), ou Sam Vines et Mark McKenzie qui montent en puissance respectivement à l'Antwerp et Genk.

Avec quelles ambitions ?

Les USA sont versés dans le groupe B, avec l'Iran, le Pays de Galles et, en tant que grand favori, l'Angleterre.

Une seconde place serait tout à fait envisageable pour les Yanks, et une élimination en phase de poules serait vue comme un cuisant échec, au vu des joueurs composant le noyau et le grand investissement national mis dans le football. Après tout, dans 4 ans, les Etats-Unis seront organisateurs à leur tour du Mondial, il s'agirait de ne pas se louper...