Thibaut Courtois passe un coup de gueule après la défaite du Real Madrid

Ce mardi soir, le Real Madrid a chuté sur la pelouse du RB Leipzig (2-3) lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Malgré ce revers, le Real, déjà qualifié pour les 8es, reste en tête du groupe F.

Mécontent de la performance défensive de son équipe, Thibaut Courtois n'a pas hésité à pousser un coup de gueule à l'issue de la rencontre.

"Cela nous arrive parfois... On s'est endormi, sans intensité et ça, vous le payez. Le coach nous avait prévenu et c'est quand même arrivé. On ne peut pas mal défendre comme ça. Le coach avait déjà prévenu et j'en avais peur, on n'était pas dans le match, on a perdu des duels et c'est à cause d'un manque d'intensité", a lâché le Diable Rouge devant les médias.