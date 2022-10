Vertonghen sévère : "On doit toujours gagner ce match mais on leur offre les buts"

Le partage face au FCSB était particulièrement décevant pour Anderlecht alors que les Roumains étaient déjà démobilisés. Jan Vertonghen, buteur, était très déçu.

Comme Jan Vertonghen le dit lui-même, ce premier match sous Robin Veldman était important : "Cela devait être un nouveau départ, nous voulions gagner pour redémarrer au mieux. C'était l'adversaire parfait pour ça, pour imposer notre jeu, dominer et retrouver la confiance", regrette le défenseur. "Et nous avons gâché ça. Alors que le FCSB est à peine venu dans notre moitié de terrain...et est parvenu à marquer sur ses deux occasions".

Et pas question de parler d'erreurs de jeunesse car sur ces buts, tous les vétérans ont pris l'eau : Vertonghen, Hoedt, Murillo ou encore Van Crombrugge. "Quand tu mènes 2-1, tu dois pouvoir contrôler ce match. Sur le premier but, l'attaquant saute entre moi et Wesley, je ne vois pas ce qui se passe dans mon dos...et sur le deuxième, on se parle mal. C'est la base, pourtant, la mentalité et se parler. Ce sont des erreurs de gamins".

Ca ne se passe pas exactement comme je l'avais prévu, non

Jan Vertonghen était revenu à Anderlecht pour retrouver les terrains mais aussi le plaisir, et pour aider le club à être compétitif. "Je suis revenu pour jouer. Benfica est en grande forme mais je n'y aurais pas beaucoup joué", souligne-t-il. "Bien sûr, j'aurais pu rester là-bas et profiter de temps avec mon fils. Mais je voulais être sur le terrain. Ca ne se passe pas exactement comme je l'avais prévu, non. Mais je dois en retirer le meilleur possible".