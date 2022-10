Junior Sambu Mansoni épanoui du côté de Seraing : "Malgré l'intérêt de plusieurs clubs étrangers, il a décidé de rester"

L'arrière droit ne cesse d'impressionner ces dernières semaines du coté du RFC Seraing. Le joueur âgé de 25 ans a fortement progressé un peu plus d'un an après son retour au Pairay.

Faisant partie des artisans du maintien de Seraing en D1A la saison dernière avec 31 matchs joués toutes compétitions confondues, Junior Sambu Mansoni n'a pas commencé dans la peau d'un titulaire cette saison sous les ordres de José Jeunechamps. Mais depuis sa bonne prestation contre l'Antwerp le 16 septembre dernier, le piston droit ne bouge plus du onze de départ sérésien et multiplie les courses tranchantes. L'ancien Visétois est le meilleur à son poste désormais aux yeux de son coach.





Pourtant, il aurait pu quitter les Métallos il y a quelques mois lors du mercato estival. Le FC Magdeburg et l'Eintracht Braunshweig, clubs de Bundesliga 2, étaient très intéressés par le profil atypique du latéral droit capable de participer à l'animation offensive.

Connu pour sa vitesse et sa capacité à combiner dans les petits espaces, le joueur âgé de 25 ans a finalement préféré rester au Pairay. "Il y a eu des contacts avec des clubs allemands et français, mais après avoir longuement discuté avec Junior, nous avons convenu que c'était mieux qu'il reste à Seraing", nous confie l'agent du joueur Rodrigues Kinkani, associé chez Straight-Line Management, l'agence qui représente le joueur. "Il voulait honorer sa dernière année de contrat et aider de nouveau son club à se maintenir en D1A. De plus, il voulait surtout démontrer qu'il avait le niveau de la D1A. Le coach a décidé de lui faire confiance et il la lui rend bien sur le terrain. Il y a encore du travail, mais nous avons toujours été convaincus qu'il avait les qualités pour s'imposer à Jupiler Pro League, et c'est toujours plaisant de voir un pur Liégeois s'épanouir dans un club de sa région", a conclu Kinkani.