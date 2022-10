L'Union attend toujours le feu vert pour son nouveau stade

Ambitieux, les Unionistes veulent construire un nouveau stade pour perpétuer leur retour au sommet du football belge.

Depuis son retour au sein de l'élite du football national, l'Union Saint-Gilloise ne cesse d'impressionner. Une première année de rêve où le titre a longtemps été bien plus qu'un mirage, puis une saison de confirmation avec un actuel 10/12 en Europa League. Des performances sportives en contradiction avec l'apparence d'un Parc Duden à l'état avancé. Cette saison, les Unionistes doivent d'ailleurs disputer leurs joutes européennes au stade Den Dreef de Louvain, et cela doit changer.

"Notre infrastructure au Parc Duden ne répond pas à nos ambitions. Nous voulons devenir un club stable au plus haut niveau du football national, mais faute d'un stade moderne, nous encourons une perte opérationnelle de six millions d'euros par an, même dans une année de succès européen. C'est pour cela que nous devons être autonomes" déclare le DG Philippe Bormans à Het Nieuwsblad.

Il faut dire que les pourparlers avec la commune de Forest pour la construction d'un stade sur le site du Bemptpark n'avancent pas des masses. "Que nous proposions d'acheter ou de louer le terrain, la mairie arrête tout. Ils ne disent pas "oui", ni "non", mais bloquent les discussions. Je ne comprends pas pourquoi, car cela est une opportunité unique. L'Union financerait le projet en toute dépendance. Il s'agirait d'un stade de 16.000 places, coûtant 80 millions d'euros. Le design est déjà prêt, et de nombreux permis sont déjà en cours. Il ne manque que le feu vert de la commune de Forest."

Et le temps presse, car le déménagement devrait normalement avoir lieu pour 2024. "Nous avons demandé un éclaircissement rapide. Nous avons besoin d'une réponse claire avant le 31 décembre. Si la réponse est finalement négative, nous chercherons des alternatives. Rester dans le Parc Duden n'est pas une option, parce que nous ne voulons pas d'une histoire courte et éphémère."