Patrick Goots : "Après deux tentatives ratées dans un grand club, je crains que la troisième chance ne suive plus"

Après un passage raté du côté du KRC Genk, Felice Mazzu n'est pas parvenu à répondre aux attentes fixées par le Sporting d'Anderlecht.

Un Clasico arrêté aura eu raison de Felice Mazzu, ce lundi. L'entraîneur du Sporting d'Anderlecht a été démis de ses fonctions en début de semaine, remplacé provisoirement par l'entraîneur du RSCA Futures, Robin Veldman. "Le conseil d'administration a pensé que Vincent Kompany avait déjà bâti les fondations d'une future grande équipe, et que Felice Mazzu allait donner l'élan nécessaire pour y parvenir. Mais quand vous êtes Anderlecht, vous devez prendre un entraîneur en rapport avec votre philosophie, ce qui n'est pas le cas de Mazzu" analyse Patrick Goots, ancien joueur de l'Antwerp, Genk et Malines, notamment.

Après deux passages réussis du côté du Sporting de Charleroi et de l'Union Saint-Gilloise, c'est un deuxième échec consécutif dans un club de plus grande renommée pour l'entraîneur de 56 ans. "Après deux tentatives infructueuses dans de plus grands clubs, je ne pense pas qu'une troisième chance se présentera bientôt à lui."