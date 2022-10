Robin Veldman révèle sa première sélection en tant que T1

Pour sa première en tant qu'entraîneur principal du RSCA, Robin Veldman affrontera le FCSB.

Il a révélé sa première sélection, et sans grande surprise, elle comprend plusieurs joueurs du RSCA Futures, qu'il connaît bien : Lucas Lissens, Abdulrazaq Ishak, Théo Leoni et Lucas Stassin sont présents dans le groupe. Stassin était déjà appelé et même titulaire récemment sous Mazzù, les autres peuvent espérer se montrer avec leur coach de D1B. Notons aussi que Julien Duranville, dont le retour à Sclessin avait été éclipsé par les débordements, est bel et bien là.