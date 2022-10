Frank Defays avant la réception de l'Antwerp : "On doit aller à la guerre"

L'entraineur par intérim du Sporting de Charleroi veut que ses hommes montrent un "esprit guerrier" face à l'Antwerp.

Edward Still remercié, c'est donc Frank Defays qui va assurer l'intérim au Sporting de Charleroi. Les Zèbres auront très fort à faire, face à l'Antwerp, qui veut à tout prix garder le rythme imposé par Genk en tête du championnat.

"On doit être beaucoup plus dans l’esprit guerrier. Quelques fois, on parle de guerrier en smoking mais j’ai l’impression qu’on avait que le smoking dernièrement. L’idée est d’ajouter le mode guerrier. "Quand j’étais joueur, j’avais cette mentalité. Et au-delà des qualités footballistiques dont on peut disposer dans notre groupe aujourd’hui, je veux qu’on ajoute cet aspect-là. Aujourd’hui, c’est la guerre. Il faut aller au combat. Si je dois parler d’un changement que je voudrais apporter, c’est ça. Le football viendra naturellement par la suite grâce à nos qualités. Ca doit être à nouveau l'enfer sur le terrain", a déclaré Defays en conférence de presse.

Serait-ce le bon moment pour affronter l'Antwerp, qui a perdu un match très important face à Genk le week-end dernier ? "Ce sera à nous d'en décider. On ne doit pas attendre qu’ils développent leur jeu. On doit instaurer une dynamique qui fera en sorte que chaque adversaire va recevoir le blason du club sur le front et qu’il passe 90-95 minutes avec cette crainte et cet étonnement par rapport à l’engagement rencontré", prévient Defays.