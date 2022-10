Cédric Fauré revient sur son passage à l'Union Saint-Gilloise : "Si je reste, je pense qu'on est promus l'année d'après"

Passé par l'Union Saint-Gilloise, l'ancien attaquant s'est également exprimé quant à la récente et fantastique ascension du club bruxellois.

Troisième épisode de notre petite série d'interviews avec Cédric Fauré (43 ans). Après avoir débarqué à Charleroi, et quelques années avant de reprendre les rênes de l'Union Namur, l'ancien attaquant arrive en 2015 à l'Union Saint-Gilloise, évoluant alors en deuxième division.

Après une demie-saison de très haut niveau avec l'Union (11 buts en 18 matchs), Fauré part pour 6 mois à l'Antwerp. "Je n'ai pas peur de le dire : si je n'étais pas parti à l'Antwerp, je pense qu'on serait montés cette saison-là", nous confie le Français.

"Ils m'ont fait partir parce qu'il y a eu des choses en interne avec le président. Aujourd'hui, avec la réflexion et le recul, je pense que l'Union serait montée en D1A la saison d'après. Parce qu'on était deuxièmes, on avait une très bonne dynamique..." Il résiliera ensuite son contrat et retournera près du Parc Duden. Finalement, ironie du sort, c'est l'Antwerp qui montera en D1A à l'issue de la saison 2016-17.

Ce que fait l'Union aujourd'hui, c'est merveilleux

Les excellents résultats actuels de l'Union n'ont, évidemment, pas échappé à Fauré. "Karel Geraerts (son ancien coéquipier du côté de Charleroi, ndlr) fait du bon travail. Il a un groupe de qualité, et l'Union a fait perdurer. Ils ont recruté de très bon joueurs, et la base est restée solide. C'est toujours plus facile, quand on arrive et qu'il y a déjà des automatismes. L'Union était fort dépendante de Vanzeir et Undav la saison dernière. Cette année, il n'y a plus aucune dépendance, c'est vraiment un collectif. Ce que fait l'Union aujourd'hui, c'est merveilleux. Le fait d'avoir été acheté par un club anglais (Brighton and Hove Albion, ndlr) a bien sûr aidé."

Après le match nul contre le Club de Bruges (2-2), les joueurs de l'Union (Teddy Teuma notamment) se sont exprimés à la presse en demandant plus de "respect" envers leur club. L'Union n'est pas encore considérée comme un candidat au top 4, voire au titre, malgré d'excellents résultats. Comment expliquer cela ? "Beaucoup de gens pensaient que l'Union n'allait pas parvenir à refaire la même saison. Peut-être parce qu'il y a encore ce côté 'aimable'. Quand les gens vont à l'Union, c'est pour faire la fête, sans craindre de débordements comme dans d'autres clubs."

"Je pense en tout cas que cette saison, ils peuvent jouer le titre. S'ils sont constants et que tout se passe bien... Ils ont quand même les armes pour batailler avec les meilleures équipes."