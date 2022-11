Dante Vanzeir "ne pense pas à la Coupe du Monde, mais.."

Dante Vanzeir a pu goûter aux Diables Rouges. Cette saison, il refait surface en Jupiler Pro League. Pourtant, l'attaquant de l'Union dit qu'il n'est pas vraiment préoccupé par la Coupe du monde au Qatar pour le moment. Mais il sera là si le pays a besoin de lui.

Chez les Diables Rouges, Romelu Lukaku est l'attaquant numéro un depuis des années. Mais l'attaquant de l'Inter est actuellement de retour à l'infirmerie. Il est loin d'être certain que Big Rom sera rétabli à temps pour la Coupe du monde. Roberto Martinez doit donc garder un plan B ou C en réserve. Le plan B est Michy Batshuayi. Au Plan C, il y a encore des alternatives comme Loïs Openda et Vanzeir.

Vanzeir a marqué des points et des buts lors de ce mois d'octobre. En Jupiler Pro League, l'attaquant de l'Union a secoué les filets à six reprises. Et en Europe, aussi, il a aussi été décisif. Vanzeir compte-t-il sur un appel de l'entraîneur national ? "On peut toujours espérer, mais je pense que ce sera difficile", a déclaré Vanzeir dans Het Laatste Nieuws.

L'attaquant de l'Union sait que son destin est entre les mains du sélectionneur national et qu'il est inutile de rester chez lui à broyer du noir. "C'est le choix de M. Martínez, mais je n'y pense pas trop car je sais que les chances ne sont pas extrêmement élevées. J'essaie de me concentrer sur l'Union et si je me retrouve dans la sélection, je serai prêt à jouer mon rôle."