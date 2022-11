Un défenseur de Genk épanoui : "J'espère que je vais marquer d'autres buts"

Gerardo Arteaga est certain de disputer la Coupe du monde avec le Mexique. Mais il n'a pas encore la tête à ça. D'abord, bien terminer les trois derniers matchs avec Genk et mettre un peu plus en valeur leur position de leader.

Gerardo Arteaga apprécie beaucoup de jouer sous les ordres de Wouter Vrancken. Il est également autorisé à jouer plus vers l'avant, comme cela s'est manifesté contre Malines avec un but. "C'est brillant, n'est-ce pas ? Notre premier travail en tant qu'arrière est de défendre, mais quand l'espace est là, nous devons rejoindre l'attaque", explique le Mexicain dans Het Belang van Limburg. "Si vous pouvez ensuite aussi marquer, cela donne un sentiment merveilleux. Cela reste la meilleure chose qui soit, même pour un défenseur. J'espère que je vais marquer d'autres buts." Physiquement, Genk est au point sous la direction de Wouter Vrancken. "Je n'ai aucun problème à rester debout sur un terrain d'entraînement pendant deux heures et demie, voire plus. Nos séances d'entraînement sont très variées et dynamiques, c'est pourquoi elles semblent passer très vite. De plus, nous avons tous le sentiment que cela nous rend plus forts. Vous n'entendrez personne se plaindre. Certainement pas moi : mon endurance a toujours été un de mes atouts, je me sens bien avec cette façon de travailler. "





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis KRC Genk - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.