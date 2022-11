Kristof D'Haene explique ses larmes : "Un supporter a été trop loin"

Après la défaite du KV Courtrai à Ostende, Kristof D'Haene, emblématique capitaine des Kerels, a été discuter avec les supporters. Il en est revenu en larmes.

Une émotion qui montre bien à quel point la situation du KV Courtrai est compliquée. Le Kavé est actuellement 16e et en position de relégable, et les supporters le vivent mal. Mais Kristof D'Haene n'a pas apprécié certains propos. "Je comprends tout à fait la frustration des supporters, mais il n'y avait pas besoin d'employer certains termes à mon égard", explique-t-il à Sporza.

"Je voulais y aller avec toute l'équipe, mais ils se sont mis à nous insulter. Et l'un d'eux a été trop loin. J'ai toujours dit que je voulais qu'il y ait du respect", pointe D'Haene. "J'essaie de tirer l'équipe, et j'espère que les choses changeront. Ca me fait mal aussi car le KV est tout pour moi. Mes larmes ? L'émotion devait sortir".