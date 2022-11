Anderlecht joue ce soir contre le Lierse, un club presque entièrement belge : "C'est plus amusant quand on comprend les blagues de l'autre, non ?".

Il y a dix ans, à Lierse, il était à la recherche d'un nom belge. Maintenant, vous pouvez difficilement en trouver un autre. Sous la direction de Luc Van Thillo, la barre a été complètement changée chez Lierke Plezierke.

Lierse Kempenzonen jouera contre Anderlecht ce soir et ils croient en un coup d'éclat avec leur équipe à 90 % belge. "J'ai vu tellement de choses folles dans ce monde du football que je me suis dit : je veux changer d'air. Un bord belge", a déclaré Van Thillo à Het Nieuwsblad. "Ce n'était pas facile. En interne, il y avait une résistance à travailler uniquement avec des Belges et il était également difficile de convaincre les courtiers et les acteurs de notre histoire."

"Mais je suis content d'avoir été le plus têtu, parce que ça commence à prendre. Les fans peuvent à nouveau s'identifier à l'équipe, car ils voient un Thibaut sur le terrain ou un Pieter. Et cela permet également d'attirer davantage de sponsors de la région. Je n'ai rien contre les étrangers, mais pourquoi les prendre quand on peut aussi réussir avec des garçons d'ici ?"

Pas d'anglais à Lier, donc. "Le néerlandais est la langue de travail. C'est sûrement plus amusant si vous comprenez les blagues de l'autre ? Cela profite à l'atmosphère. Et en effet, nous ne faisons qu'effleurer les champs belges. Si nous ne trouvons vraiment pas le bon joueur, nous sondons les courtiers. Avec Leonardo Rocha et Serge Tabekou, nous avons deux étrangers cette saison. Tant qu'ils apportent un surplus, ce n'est pas un problème."