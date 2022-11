Steven Defour revient sur la victoire de Malines et aborde le stage

Une véritable préparation s'annonce pour Steven Defour et ses hommes durant le break international.

"En première mi-temps, Lokeren nous a posé des problèmes par moments. Chaque fois que nous perdions le ballon, il y avait trop d'espace entre nos lignes. Après le 0-1, les choses n'ont pas vraiment tourné rond pour nous pendant dix-cinq minutes. Après le 0-2, il s'agissait de bien garder le ballon et de laisser Lokeren courir derrière nous, puis les brèches sont apparues automatiquement", a expliqué Steven Defour qui a vu comment le match de Coupe a évolué dans un sens positif pour son équipe.

"Ensuite, nous avions les qualités, physiquement et techniquement, pour pouvoir jouer de cette façon et marquer quelques buts supplémentaires", a noté l'entraîneur du KV Malines. "Quand le 0-3 tombe, vous savez que les têtes tombent à Lokeren. Nous avions également dit aux garçons à la mi-temps de faire ce 0-3 dès que possible, afin de gagner en confiance pour le match de samedi."

Vers l'Espagne

Malines affrontera ensuite Charleroi ce week-end avant le brak international et la Coupe du monde. "Les joueurs auront deux semaines de repos et ensuite nous commencerons une préparation de quatre-cinq semaines. Nous irons également en Espagne pendant une semaine pour nous préparer dans un climat favorable."

Cela devrait ensuite porter ses fruits en 2023, peut-être en allant loin en Coupe de Belgique. "Il faut avoir un peu de chance avec le tirage au sort, mais il pourrait y avoir une très belle histoire. Nous ne devrions pas trop y penser pour l'instant. Nous avons fait notre travail maintenant et le match de samedi est important pour aborder cette pause hivernale avec un bon sentiment."