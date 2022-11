Un numéro symbolique pour Wout Faes chez les Diables Rouges

Est-ce un signe du rôle qu'il recevra dans l'équipe ? Wout Faes a obtenu un numéro digne d'un titulaire avec les Diables Rouges.

On le sait, obtenir un numéro figurant entre le 1 et le 11 n'est plus synonyme de place de titulaire dans le football contemporain. Mais parfois, c'est tout de même un symbole. Ainsi, Wout Faes, sélectionné pour la Coupe du Monde et qui estime avoir changé de statut, peut espérer.

Le défenseur de Leicester City a officiellement reçu pour ce Mondial le numéro 4, autrefois propriété de Vincent Kompany. Zeno Debast, autre candidat à une titularisation dans le trio défensif, s'est vu attribuer le n°26. Ces numéros peuvent être retrouvés sur le webshop officiel des Diables Rouges.