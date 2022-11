Erik ten Hag ne veut plus de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Sans surprise, après l'interview explosive de Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag ne veut plus de l'attaquant dans son groupe.

Cristiano Ronaldo a complètement dézingué Manchester United, où il est mis au ban du groupe depuis de longues semaines désormais. Juste avant la Coupe du Monde, le Portugais a dit tout ce qu'il avait sur le coeur et facilité la tâche à Erik ten Hag : le Néerlandais ne devrait pas pardonner. D'après ESPN, l'entraîneur de Manchester United a rencontré sa direction et notamment Joe Glazer afin de discuter de la situation, et sa position est très claire : Cristiano Ronaldo ne devrait plus jamais jouer pour Manchester United.

Lors de cet entretien, CR7 a ainsi révélé qu'il ne "respectait pas" Erik ten Hag, entre autres déclarations choc. Suspendu par son coach depuis octobre, Ronaldo ne devrait donc pas revenir dans le groupe à son retour du Mondial, et une porte de sortie devrait lui être trouvée en janvier ...