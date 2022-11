Roberto Martinez annonce des absences et la titularisation d'Eden Hazard face à l'Egypte !

Quel onze pour les Diables Rouges ce vendredi face à l'Egypte ? Roberto Martinez n'a pas donné toutes les réponses, mais bien quelques pistes.

Alors que les Diables Rouges s'entraînent à Koweït City pour leur dernier match avant la Coupe du Monde 2022, Roberto Martinez s'est exprimé devant la presse au Stade Jaber Al-Ahmad. Il a tout d'abord fait un point médical : plusieurs joueurs sont légèrement touchés et seront laissés au repos face à l'Egypte. Quatre, précisément (sans compter l'absent longue durée Romelu Lukaku, qu'on attend pour plus tard) : Koen Casteels, Jan Vertonghen, Thorgan Hazard et Leandro Trossard, qui a subi un coup. "Leandro sera prêt pour le début de la compétition", affirme cependant le sélectionneur.

Pas de suspens, donc : en l'absence de celui qui s'est transformé en un concurrent sérieux, Eden Hazard sera titulaire. "Eden est notre capitaine et recevra une heure de jeu. Bien sûr, tout dépend de comment tourne la rencontre", pointe Martinez. "Mais je vois un Eden souriant et très impatient à l'idée de participer à ce tournoi. Le reste de la composition sera décidé suite à l'entraînement d'aujourd'hui. Je veux donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin, mais il faut aussi faire avec la fatigue, etc". Roberto Martinez a également confirmé que Michy Batshuayi et Loïs Openda se partageraient le rôle d'attaquant de pointe - pas simultanément, sauf grosse surprise.